Минпросвещения утвердило 30-балльную шкалу оценки поведения школьников

При оценке «недопустимое поведение» школе рекомендовано собрать психолого-педагогический консилиум с участием родителей, а классный руководитель обязан провести с ними беседу в трехдневный срок. Министерство подчеркивает, что оценка поведения не учитывается при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и не может стать основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации, хотя сведения о поведении разрешено вносить в личное дело ученика как дополнительную характеристику. Классный руководитель фиксирует поведение не реже раза в неделю и выставляет итоговую отметку с учетом комментариев учителей, психологов и динамики поведения за период.