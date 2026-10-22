ВСУ атаковали Белгородскую область 125 раз за сутки: ранены три человека
За минувшие сутки ВСУ нанесли по Белгородской области 125 ударов. В результате были ранены три человека в Грайворонском, Губкинском и Шебекинском округах. Один из них продолжит лечение в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своем канале в Max.
В региональном оперштабе уточнили, что в Грайвороне из-за атаки FPV-дрона на парковку коммерческого объекта пострадала женщина. Горел автомобиль. В селе Ивановка Губкинского округа в результате детонации БПЛА был ранен мужчина. Он получил ушибленную рану глаза и лба. Повреждены три частных дома и машина. В Шебекине вследствие удара беспилотника на территории предприятия пострадала еще одна женщина. Она находится в горбольнице №2 Белгорода.
По данным господина Шуваева, атакам также подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский и Старооскольский округа. ВСУ восемь раз применили артиллерию, авиацию и РСЗО, а также дважды сбросили взрывные устройства с дронов. Сбито 205 беспилотников.
Согласно сводке Минобороны РФ, с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября над Россией уничтожили 808 БПЛА. В частности, их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.
Сутками ранее ВСУ ударили по Белгородской области 124 раза. В результате были ранены четыре мирных жителя.