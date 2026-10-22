ВСУ атаковали Белгородскую область 125 раз за сутки: ранены три человека

В региональном оперштабе уточнили, что в Грайвороне из-за атаки FPV-дрона на парковку коммерческого объекта пострадала женщина. Горел автомобиль. В селе Ивановка Губкинского округа в результате детонации БПЛА был ранен мужчина. Он получил ушибленную рану глаза и лба. Повреждены три частных дома и машина. В Шебекине вследствие удара беспилотника на территории предприятия пострадала еще одна женщина. Она находится в горбольнице №2 Белгорода.