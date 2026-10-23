В Бразилии голосовать за Болсонару готовы 45%, за да Силву — 44%
По данным ведущих социологических институтов Бразилии, разница между рейтингами двух кандидатов, оставшихся в гонке за президентское кресло по итогам первого тура 4 октября, равна статистической погрешности. Так, по данным авторитетной бразильской исследовательской компании Quaest от 21 октября, отдать голоса за Флавиу Болсонару готовы 45% опрошенных, в то время как за действующего президента Лулу да Силву — 44%. О минимальном разрыве между Болсонару и Лулой свидетельствуют и другие социологические компании.
Кто бы ни стал следующим президентом, ему придется иметь дело с крайне поляризованным обществом, а также с ультраконсервативным парламентом. Значит, внешняя политика Бразилии будет зависеть не только от симпатий самого президента, но и от институциональных ограничений и аграрного лобби. И пространства для резких внешнеполитических маневров, скорее всего, не останется.
В преддверии выборов в Бразилии ряд наблюдателей выражали опасения, что в случае победы Болсонару вектор внешней политики страны может сместиться в сторону США, снизив приоритетность БРИКС: правый кандидат неоднократно давал понять, что ориентирован на сближение с Вашингтоном, в отличие от Лулы да Силвы, который традиционно делал ставку на диверсификацию связей и укрепление позиций Глобального Юга. Однако на практике в случае своей победы в это воскресенье Флавиу Болсонару, скорее всего, не станет делать резких движений в отношениях как с Россией, так и со странами, входящими в БРИКС, прежде всего с Китаем, с которым у Бразилии прочные торгово-экономические отношения.
Подробнее об обстановке в Бразилии читайте в материале «Бразильский бой в равных весовых категориях».