В Бразилии голосовать за Болсонару готовы 45%, за да Силву — 44%

В преддверии выборов в Бразилии ряд наблюдателей выражали опасения, что в случае победы Болсонару вектор внешней политики страны может сместиться в сторону США, снизив приоритетность БРИКС: правый кандидат неоднократно давал понять, что ориентирован на сближение с Вашингтоном, в отличие от Лулы да Силвы, который традиционно делал ставку на диверсификацию связей и укрепление позиций Глобального Юга. Однако на практике в случае своей победы в это воскресенье Флавиу Болсонару, скорее всего, не станет делать резких движений в отношениях как с Россией, так и со странами, входящими в БРИКС, прежде всего с Китаем, с которым у Бразилии прочные торгово-экономические отношения.