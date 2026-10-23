В ювелирных магазинах Адыгеи объем продаж в деньгах вырос на 20,2%
В ювелирных магазинах Адыгеи в первом полугодии 2026 года украшений продали на 256,2 млн руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем реализации в денежном выражении вырос на 20,2%. При этом в натуральном выражении продажи сократились на 6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.
В службе статистики уточнили, что в январе-июне 2025 года индекс физического объема продаж в ювелирных магазинах республики составил 142% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно информации Краснодарстата, стоимость грамма золотого обручального кольца в Адыгее в августе 2026 года на 32,1% превышает прошлогоднюю цену.
«И прошлогодний рост продаж в штуках, и нынешнее падение совпадают с движением цены грамма золота. По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года грамм золотого обручального кольца в Адыгее стоил всего на 6% дороже, чем годом раньше, тогда как по России он подорожал на 24%. На фоне страны украшения в республике дешевели, и в это же время продажи в штуках выросли на 42%. В 2026 году цена в Адыгее пошла вверх: за первое полугодие грамм подорожал на 28%, быстрее, чем в среднем по стране. Люди тратят на украшения больше денег, но меньше, чем выросла стоимость, поэтому выручка растет, а изделий продается меньше. Сказывается и высокая база: после прибавки в 42% повторить рост в штуках было бы трудно даже при спокойных ценах»,— прокомментировал основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов.
Эксперты допускают и отток покупателей в соседний Краснодарский край, где в первом полугодии объем реализации вырос и в денежном и в натуральном выражении.
«По нашему опыту продаж премиальных золотых украшений, в том числе в сети “Золотой Ларец”, интерес покупателей постепенно смещается в сторону изделий с выраженной индивидуальностью и высокой ценностью самих драгоценных камней. Я связываю это с изменением подхода к крупным покупкам: клиент внимательнее оценивает, что останется значимым спустя годы, насколько украшение редко и достойно ли оно стать частью семейного наследия»,— рассказывает управляющий собственник Ювелирного Дома Sarkissian Мила Олысыч.
По наблюдениям специалиста в области ювелирного искусства и геммологии, на рынке ювелирных украшений растет запрос на исключительность: необычный природный цвет, редкое сочетание характеристик камня, выразительное художественное решение. «Покупатель становится требовательнее, и преимущество получают те производители и продавцы, которые могут предложить убедительную ценность — от выбора камня до качества исполнения и профессионального сопровождения покупки»,— считает Мила Олысыч.