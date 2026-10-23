В ювелирных магазинах Адыгеи объем продаж в деньгах вырос на 20,2%

«И прошлогодний рост продаж в штуках, и нынешнее падение совпадают с движением цены грамма золота. По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года грамм золотого обручального кольца в Адыгее стоил всего на 6% дороже, чем годом раньше, тогда как по России он подорожал на 24%. На фоне страны украшения в республике дешевели, и в это же время продажи в штуках выросли на 42%. В 2026 году цена в Адыгее пошла вверх: за первое полугодие грамм подорожал на 28%, быстрее, чем в среднем по стране. Люди тратят на украшения больше денег, но меньше, чем выросла стоимость, поэтому выручка растет, а изделий продается меньше. Сказывается и высокая база: после прибавки в 42% повторить рост в штуках было бы трудно даже при спокойных ценах»,— прокомментировал основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов.