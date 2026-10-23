В ювелирных магазинах Кубани объем продаж в деньгах вырос на 25%

Значительный рост продаж ювелирных изделий в денежном выражении эксперты связывают с удорожанием драгметаллов. «В начале года цена грамма золота в крае обгоняла прошлогоднюю почти вдвое слабее, чем годом раньше. По данным Росстата, в среднем в первом полугодии 2025 года грамм золотого обручального кольца в Краснодарском крае стоил на 34% больше, чем годом раньше, тогда как по России разница составила 24%. Самый резкий скачок пришелся на начало 2025 года: тогда грамм стоил на 36% дороже, чем годом раньше, а в январе 2026-го разрыв сократился до 17%. В среднем в первом полугодии 2026 года грамм стоил на 24% дороже прошлогоднего, вровень со страной»,— комментирует Никита Малов, основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод».