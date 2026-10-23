В ювелирных магазинах Кубани объем продаж в деньгах вырос на 25%
По оперативным данным, ювелирные магазины Краснодарского края в январе-июне 2026 года реализовали товаров на 23,2 млрд руб. Это на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В физическом выражении объем реализации вырос на 7% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.
В службе статистики уточнили, что стоимость обручального кольца в августе 2026 года в сравнении с августом 2025 года выросла на 16,5%.
Значительный рост продаж ювелирных изделий в денежном выражении эксперты связывают с удорожанием драгметаллов. «В начале года цена грамма золота в крае обгоняла прошлогоднюю почти вдвое слабее, чем годом раньше. По данным Росстата, в среднем в первом полугодии 2025 года грамм золотого обручального кольца в Краснодарском крае стоил на 34% больше, чем годом раньше, тогда как по России разница составила 24%. Самый резкий скачок пришелся на начало 2025 года: тогда грамм стоил на 36% дороже, чем годом раньше, а в январе 2026-го разрыв сократился до 17%. В среднем в первом полугодии 2026 года грамм стоил на 24% дороже прошлогоднего, вровень со страной»,— комментирует Никита Малов, основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод».
По его словам, к весне разрыв снова вырос: в апреле и мае грамм драгметалла в Краснодарском крае подорожал на 28–29% год к году, в июле — на 28%.
«Поэтому во втором полугодии я ожидаю, что рост продаж в штуках замедлится, а выручка продолжит расти за счет цены. Самый заметный тренд ювелирного рынка Краснодарского края виден по запросам в Яндексе: рынок золота становится двусторонним. За первое полугодие 2026 года «скупку золота» в крае искали на 39% чаще, чем годом раньше, хотя всех запросов в регионе стало на 2% меньше, а годом ранее этот запрос вырос на 55%. Чем дороже новое золото, тем больше можно выручить за старое украшение, и люди ищут, куда его продать»,— отмечает Никита Малов.
Он добавляет, что магазин теперь конкурирует и за покупателя, и за продавца старого золота. «Сеть, которая принимает лом в зачет нового изделия, получает обоих сразу. Пока золото дорожает на четверть в год, желающих сдать старые украшения, по моей оценке, будет больше»,— прогнозирует эксперт.
Аналитик Freedom Global Владимир Чернов говорит, что покупатели стараются сохранить привычку приобретать украшения, но теперь внимательнее относятся к их стоимости. «Об этом говорит говорит интерес к более простым изделиям без дорогих вставок. Например, по данным сети “Соколов”, за январь–сентябрь 2026 года спрос на украшения без вставок магазинах компании в Краснодаре вырос на 31% год к году»,— рассказал эксперт.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году спрос на украшения в Краснодарском крае сократился на 3%.