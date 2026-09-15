Спецслужбы государств НАТО изучили обстоятельства инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига и не нашли доказательств причастности России. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным ведомства, спецслужбы сообщили руководству стран НАТО о многочисленных признаках «украинского следа».

«Многие на Западе лишь делают вид, что верят руководству Германии, которое голословно возложило на Россию вину за недавний "дроновый инцидент" в аэропорту немецкого Лейпцига. На публику союзники транслируют "полную солидарность" с Берлином»,— отмечается в публикации. По данным СВР, Германия продолжает обвинять Россию, несмотря на сообщения спецслужб стран НАТО, поскольку хочет обосновать затраты на милитаризацию.

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига нашли начиненный взрывчаткой дрон. БПЛА находился рядом с транспортным самолетом украинской компании Антонов. Германия утверждает, что к его запуску причастна Россия. Власти ФРГ постановили закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине.