ИНП РАН: у промышленников подрос оптимизм, но не планы выпуска

Октябрьское улучшение оценок спроса в российской промышленности пока не сопровождается улучшением производственных планов предприятий. Рассчитываемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН на основе опроса предприятий индекс промышленного оптимизма за месяц вырос на 7 пунктов — до минус 7. Это максимум за последние 17 месяцев. От мартовского минимума этого года показатель вырос на 14 пунктов, но все еще остается в отрицательной зоне. Баланс планов выпуска при этом второй месяц держится на нулевой отметке.