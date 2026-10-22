ИНП РАН: у промышленников подрос оптимизм, но не планы выпуска
Октябрьское улучшение оценок спроса в российской промышленности пока не сопровождается улучшением производственных планов предприятий. Рассчитываемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН на основе опроса предприятий индекс промышленного оптимизма за месяц вырос на 7 пунктов — до минус 7. Это максимум за последние 17 месяцев. От мартовского минимума этого года показатель вырос на 14 пунктов, но все еще остается в отрицательной зоне. Баланс планов выпуска при этом второй месяц держится на нулевой отметке.
Вместе с тем, как следует из опроса, предприятия пересмотрели оценки запасов готовой продукции. В сентябре доля ответов об их избыточности превышала долю ответов об их недостаточности на 6 процентных пунктов, в октябре же соотношение стало обратным — перевес оценок «ниже нормы» составил 4 пункта. Этот сдвиг обеспечил около 2,5 пункта из 7 пунктов месячного прироста общего индекса (он рассчитывается как среднее значение фактических изменений оценок спроса, близости его уровня к норме, оценок запасов готовой продукции и планов выпуска).