С какими последствиями атак на ЦОДы столкнулись операторы центров

21 октября Минцифры сообщило о создании отраслевого штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия» — в первую очередь от БПЛА, при использовании которых были атакованы пять ЦОДов в разных регионах России. Как сообщил замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026», ведомство определило перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите, организовало взаимодействие с Минобороны РФ и сформировало требования по защите объектов связи с учетом специфики отрасли. Особое внимание уделяется резервированию узлов связи и магистральных линий. «Наличие резервирования позволяет операторам продолжать оказание услуг даже при разрушении критических сетевых узлов или восстанавливать их в кратчайшие сроки»,— пояснил господин Угнивенко. При этом, по его словам, требования не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру.