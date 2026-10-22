Ослабление деловой активности ухудшает динамику ВВП Франции

Зафиксированный рост связан главным образом с улучшением делового климата в промышленном секторе — индекс в этой отрасли за месяц увеличился с 101,3 до 105,3 пункта. Французские компании наращивают выпуск оборудования для развития ИИ на фоне растущего зарубежного спроса на эту технологию. В других отраслях ситуация хуже: индекс делового климата в розничной торговле и автомобильном секторе снизился — до 93,2 в октябре с 95,8 пункта месяцем ранее, в строительстве — до 94,9 пункта (против 96,3 пункта), по части занятости — до 95 с 98 пунктов. Не дает поводов для оптимизма и ситуация на рынке труда: безработица во втором квартале выросла до 8,3% с 7,6% годом ранее, до максимума с третьего квартала 2020 года.