Ослабление деловой активности ухудшает динамику ВВП Франции
Деловые настроения предпринимателей Франции в октябре несколько улучшились, но остаются в зоне умеренного пессимизма, сообщил 22 октября Национальный институт статистики (Insee) этой страны. Между тем на фоне слабого потребительского спроса, ускоряющейся инфляции и растущего госдолга перспективы экономики Франции становятся все менее благоприятными. Международный валютный фонд снизил прогноз роста ее ВВП на 2026 год с 0,9% до 0,4%. Попытки властей сократить бюджетный дефицит, урезав социальные расходы, стали одной из причин проходящих в стране протестов.
Индекс делового климата во Франции в октябре немного вырос — до 97 пунктов с 96 пунктов в сентябре, сообщил 22 октября Insee. Показатель остается ниже нормы в 100 пунктов и говорит о сохраняющихся умеренно пессимистичных настроениях французского бизнеса.
Зафиксированный рост связан главным образом с улучшением делового климата в промышленном секторе — индекс в этой отрасли за месяц увеличился с 101,3 до 105,3 пункта. Французские компании наращивают выпуск оборудования для развития ИИ на фоне растущего зарубежного спроса на эту технологию. В других отраслях ситуация хуже: индекс делового климата в розничной торговле и автомобильном секторе снизился — до 93,2 в октябре с 95,8 пункта месяцем ранее, в строительстве — до 94,9 пункта (против 96,3 пункта), по части занятости — до 95 с 98 пунктов. Не дает поводов для оптимизма и ситуация на рынке труда: безработица во втором квартале выросла до 8,3% с 7,6% годом ранее, до максимума с третьего квартала 2020 года.
Ослабление деловой активности в стране уже отражается на динамике ВВП.