В Совете федерации предлагают продлить действие льготного режима части ТОР
Заместитель главы Минэкономики Святослав Сорокин на прошедшем 22 октября в Совете федерации совещании сообщил, что сейчас в 65 регионах РФ насчитывается 264 монопрофильных муниципальных образования, в которых проживает 13,3 млн человек. По мнению ведомства, «в России выстроена полноценная система поддержки моногородов».
Среди финансовых мер помощи — программа льготного кредитования (по ставкам от 6% годовых для инвестиционных проектов и 10% на пополнение оборотных средств). Есть также инфраструктурные бюджетные, специальные казначейские и казначейские инфраструктурные кредиты. Руководитель управления инфраструктурных проектов Фонда развития территорий Артем Хачатурян привел данные, что всего за последние годы на реализацию инвестпроектов в моногородах уже одобрено предоставление займов на 86 млрд руб.
Среди общих проблем, которые предстоит решать многим моногородам,— приближающееся завершение предоставленного им режима территорий опережающего развития (ТОР). Этот статус выдается на десять лет и дает резидентам таких территорий право на льготы (нулевой налог на прибыль, на имущество и землю, снижение страховых взносов до 7,6%, упрощенные административные процедуры). По данным Минэкономики, сегодня ТОР существуют в 84 муниципальных образованиях, по состоянию на середину 2026 года их резиденты вложили в развитие 523 млрд руб. и создали 148 тыс. рабочих мест.