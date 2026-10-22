В Совете федерации предлагают продлить действие льготного режима части ТОР

Среди общих проблем, которые предстоит решать многим моногородам,— приближающееся завершение предоставленного им режима территорий опережающего развития (ТОР). Этот статус выдается на десять лет и дает резидентам таких территорий право на льготы (нулевой налог на прибыль, на имущество и землю, снижение страховых взносов до 7,6%, упрощенные административные процедуры). По данным Минэкономики, сегодня ТОР существуют в 84 муниципальных образованиях, по состоянию на середину 2026 года их резиденты вложили в развитие 523 млрд руб. и создали 148 тыс. рабочих мест.