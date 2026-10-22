ЦБ пересмотрит критерии градации профучастников фондового рынка
С 1 октября 2027 года критерии отнесения профессиональных участников фондового рынка (в частности, брокерских и управляющих компаний, депозитариев, регистраторов) к крупным и средним будут повышены в 1,5–5 раз. Это следует из указания Банка России, опубликованного 21 октября. Так, крупным будет считаться брокер с портфелем клиентов свыше 1 трлн руб., количеством клиентов — свыше 100 тыс. лиц, объемом сделок — более 2 трлн руб. В настоящее время они должны иметь портфель не менее 500 млрд руб., количество клиентов — более 20 тыс. лиц, объем сделок — более 1 трлн руб.
В ЦБ считают, что изменения позволят «исключить избыточную регуляторную и надзорную нагрузку на компании, которые не занимают значимой доли на рынке». Требования к профучастникам не менялись с 2020 года, и к настоящему времени те компании, которые считались раньше средними и малыми, перешли в разряд крупных. В результате для них выросли и требования, в первую очередь в отношении отчетности. Новая градация позволяет небольшим компаниям сократить работу бэк-офиса и различных служб.
Последний раз критерии масштаба бизнеса компаний менялись в 2020 году. «За прошедшие шесть лет порядок цен и уровень инфляции в России поменялись кардинально, и если в 2020 году объем сделок на 100 млрд руб. показывал устойчивость участника рынка, то в 2026 году эта сумма уже не такая внушительная для регуляторных целей»,— говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. За это время и сами компании заметно укрупнились и поднялись в вышестоящие категории. По данным ЦБ, к середине 2026 года количество клиентов на брокерском обслуживании увеличилось почти в шесть раз, до 59 млн лиц, число активных клиентов выросло в два с половиной раза, превысив 5,6 млн лиц. Объем клиентских активов на брокерских счетах вырос в два раза, до 32,4 трлн руб.