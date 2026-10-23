Урожай картофеля в России снизился на 8,7%

На 1 октября 2026 года в России были собрано 14,65 млн тонн картофеля, следует из данных Росстата. Значение сократилось на 8,7% год к году. На момент оценки были убраны 87% всех посевов. Полностью сбор урожая картофеля обычно завершается в ноябре. Урожай овощей открытого грунта в России на 1 октября составил 9,4 млн тонн, на 2,7% меньше год к году (убраны уже 77,2% посевов).