Урожай картофеля в России снизился на 8,7%
На 1 октября 2026 года в России были собрано 14,65 млн тонн картофеля, следует из данных Росстата. Значение сократилось на 8,7% год к году. На момент оценки были убраны 87% всех посевов. Полностью сбор урожая картофеля обычно завершается в ноябре. Урожай овощей открытого грунта в России на 1 октября составил 9,4 млн тонн, на 2,7% меньше год к году (убраны уже 77,2% посевов).
Совокупный урожай картофеля в сельхозорганизациях на 1 октября 2026 года составил 3,1 млн тонн, на 13,8% меньше год к году. В крестьянских и фермерских хозяйствах собраны 2,1 млн тонн, снижение год к году на 5,9%. Населению удалось убрать 9,5 млн тонн — это на 6% меньше показателя прошлого года.
В общей сложности в промышленном секторе в этом году могут быть собраны 7,5 млн тонн картофеля, или на 11,5% меньше, чем в 2025-м, считают аналитики «АБ Центра». Впрочем, этот прогноз выше, например, значения 2024 года, когда было собрано 7,4 млн тонн.
В Минсельхозе говорят, что 2026 году параметры доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности картофелем будут исполнены.