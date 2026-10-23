Клубни попали под сокращение
Урожай картофеля в России снизился на 8,7%
К началу октября урожай картофеля в России сократился на 8,7% в годовом выражении, до 14,65 млн тонн. В промышленном сегменте падение оказалось более заметным и по итогам года, по прогнозам, составит 11,5%. Пересматривать посевные площади под картофель и овощи аграрии были вынуждены после прошлогоднего снижения цен. Но сейчас сложилась противоположная ситуация: картофель в сентябре подорожал на 28,8% в годовом выражении.
На 1 октября 2026 года в России были собрано 14,65 млн тонн картофеля, следует из данных Росстата. Значение сократилось на 8,7% год к году. На момент оценки были убраны 87% всех посевов. Полностью сбор урожая картофеля обычно завершается в ноябре. Урожай овощей открытого грунта в России на 1 октября составил 9,4 млн тонн, на 2,7% меньше год к году (убраны уже 77,2% посевов).
Совокупный урожай картофеля в сельхозорганизациях на 1 октября 2026 года составил 3,1 млн тонн, на 13,8% меньше год к году. В крестьянских и фермерских хозяйствах собраны 2,1 млн тонн, снижение год к году на 5,9%. Населению удалось убрать 9,5 млн тонн — это на 6% меньше показателя прошлого года.
В общей сложности в промышленном секторе в этом году могут быть собраны 7,5 млн тонн картофеля, или на 11,5% меньше, чем в 2025-м, считают аналитики «АБ Центра». Впрочем, этот прогноз выше, например, значения 2024 года, когда было собрано 7,4 млн тонн.
В Минсельхозе говорят, что 2026 году параметры доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности картофелем будут исполнены.
Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина считает, что в промышленном секторе урожай картофеля в этом году составит около 8 млн тонн. Погода в минувшем сезоне в основных регионах была благоприятной для картофеля и овощей открытого грунта, говорит эксперт. Исключением стал Урал, где жара сменялась чрезмерными осадками.
Основным фактором снижения урожая стало, вероятно, сокращение посевных площадей. Согласно Росстату, в хозяйствах всех категорий картофель в этом году занимает 968,2 тыс. га. В годовом выражении значение снизилось на 1,9%. Для овощей открытого грунта снижение составило 4,4% год к году, до 437,2 тыс. га. Пересматривать площади под картофелем и овощами аграрии стали после того, как в 2025 году цены на эту продукцию резко снизились из-за роста предложения. Это привело к резкому падению рентабельности сельхозпроизводителей (см. “Ъ” от 17 октября 2025 года).
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов напоминает, что для картофеля и овощей в принципе характерна цикличность. После высоких урожаев и последующего за ними снижения цен аграрии сокращают площади посевов, а после низких урожаев и подорожания — расширяют, говорит он.
В этом году ценовой тренд на рынке ожидаемо поменялся. Согласно Росстату, в сентябре средняя розничная стоимость картофеля составила 51 руб. за 1 кг, прибавив год к году 28,8%.
Схожий рост прослеживается по всему «борщевому набору». Белокочанная капуста подорожала на 27,3%, до 40,2 руб. за 1 кг, репчатый лук — на 27,6%, до 51,6 руб., свекла — на 27,6%, до 46,9 руб. Подорожание в перспективе может сказаться на потреблении. Так, продажи картофеля в рознице в первой половине 2026 года в натуральном выражении увеличились на 2% год к году, следует из данных аналитической компании NTech.
Татьяна Губина, впрочем, считает, что для потребителей коррекция цен на картофель в этом году относительно прошлого может пройти незамеченной. Но многое, по ее словам, зависит от розницы. Сети должны мотивировать производителей хранить урожай, гарантировав, что он не будет заменен импортом в начале 2027 года, поясняет эксперт.
Дмитрий Леонов отмечает, что в России мало крупных агрохолдингов, обладающих современными овощехранилищами и готовых круглогодично поставлять в сети нужные им объемы. Поэтому в межсезонье розница часто переходит на импорт.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 7