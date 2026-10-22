Бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко переходит в Сбербанк

22 октября Сбербанк сообщил, что на ближайшем заседании наблюдательного совета, которое состоится 10 ноября, будет рассмотрен вопрос о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления банка. В новой должности он будет курировать стратегически важные проекты группы, в том числе развитие взаимоотношений с правительством и региональными властями (government relations, GR). В банке также отмечают, что в компетенции нового зампреда будут вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в госсекторе. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что приход Дмитрия Григоренко усилит группу и «придаст импульс развитию системного диалога с государством и регионами».