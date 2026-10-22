Эксперты и чиновники поговорили о роли ценностей в российском «государстве-цивилизации»
Российские традиционные духовно-нравственные ценности повсеместно внедряются в жизнь. К такому оптимистичному выводу пришли 22 октября участники круглого стола Экспертного института социальных исследований. Статус «государства-цивилизации» обеспечивает России право на суверенные, то есть не западные, ценности, базовая из которых — приоритет духовного над материальным, заключили собравшиеся. Хотя в реальной жизни, посетовали некоторые из них, пока бывает и по-другому.
В представлении участников мероприятия российский ценностный суверенитет, детально описанный соответствующим указом президента, неразрывно связан с понятием «государства-цивилизации». В политический мейнстрим этот термин вошел три года назад после валдайской речи Владимира Путина. «Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве»,— подчеркнул тогда президент.
Главной темой круглого стола как раз и стал цивилизационный подход к мировому и внутрироссийскому устройству. Как заявил один из наиболее известных апологетов этого подхода, философ-евразиец Александр Дугин, в рамках нового многополярного миропорядка государства-цивилизации становятся единственно возможными носителями суверенитета, который «существенно отличается от политического» и включает «право на суверенную идею» и суверенную же аксиологию. «Не взгляд на единый мир, а столько миров, сколько существует цивилизаций»,— объяснил философ.