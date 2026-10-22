Эксперты и чиновники поговорили о роли ценностей в российском «государстве-цивилизации»

В представлении участников мероприятия российский ценностный суверенитет, детально описанный соответствующим указом президента, неразрывно связан с понятием «государства-цивилизации». В политический мейнстрим этот термин вошел три года назад после валдайской речи Владимира Путина. «Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве»,— подчеркнул тогда президент.