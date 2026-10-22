Госдума поддержала открытие данных в ЕГРЮЛ после исчезновения у компаний санкционных рисков
Правительственный законопроект об упрощении снятия режима закрытости данных о компаниях из ЕГРЮЛ принят 22 октября во втором чтении. Речь идет о сведениях об учредителях, директоре, филиалах и представительствах компании, а также о выданных юрлицам лицензиях. Возможность ограничивать доступ к данным в ЕГРЮЛ появилась в 2019 году для компаний, подпавших под санкции или зарегистрированных в Крыму. После этого опция закрытия информации расширилась — в том числе на юрлиц, против которых только могут быть введены санкции (при наличии «достаточных оснований» для этого — например, в силу работы с подсанкционными лицами).
Сейчас для закрытия данных организации обращаются в ФНС. Компании, в отношении которых введены или могут быть введены санкции, вносятся в список Минфина — такие организации должны раз в год подтверждать актуальность оснований для нахождения в таком перечне, иначе они исключаются из него. Впрочем, после того, как основания для закрытия данных в ЕГРЮЛ отпали, данные не открываются до тех пор, пока компания не направит в ФНС заявление о возобновлении доступа.
Согласно же принятому законопроекту, ФНС сможет автоматически восстанавливать доступ к данным ЕГРЮЛ, если оснований для их закрытия больше нет — заявление юрлица для этого уже не потребуется. Сначала налоговые органы будут направлять компании уведомление об открытии данных — восстановление доступа будет возможно через три месяца после этого.