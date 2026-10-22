Над Крымом и другими регионами России днем сбили 49 дронов
Над территорией Крыма и другими российскими регионами днем уничтожили 49 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, в период с 8:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дроны самолетного типа над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее «Ъ-Кубань-Черноморье» писал, что над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 808 беспилотников