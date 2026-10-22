Над Крымом и другими регионами России сбили 808 БПЛА

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны в период с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.