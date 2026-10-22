Новым губернатором края стал мэр Владивостока Константин Шестаков

В ответ Константин Шестаков заявил, что «созидать в любимом городе — это особое счастье». Самым важным достижением своего предшественника Олега Кожемяко он назвал «крепкую команду единомышленников», в которой ему довелось работать на протяжении многих лет. «Все понятно, я разделяю ценности. Мне кажется, что для города Владивостока и для Приморья это будет хорошее время. Ну а я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты»,— пообещал господин Шестаков.