Новым губернатором края стал мэр Владивостока Константин Шестаков
Президент Владимир Путин вечером 22 октября подписал указ о назначении мэра Владивостока Константина Шестакова на должность врио губернатора Приморского края. Градоначальник сменил Олега Кожемяко, который утром того же дня был утвержден вице-премьером—полномочным представителем главы государства в Дальневосточном федеральном округе.
Перед назначением господина Шестакова президент провел с ним встречу в Кремле. «Смотрю на вашу анкету: место рождения — Владивосток, место учебы — Дальневосточный государственный университет, Владивосток»,— обратил внимание Владимир Путин, добавив, что вся карьера чиновника прошла в столице региона. «Но Владивосток — это еще не весь Приморский край»,— подчеркнул глава государства. После этого он предложил мэру занять должность «с более широкими полномочиями и ответственностью».
В ответ Константин Шестаков заявил, что «созидать в любимом городе — это особое счастье». Самым важным достижением своего предшественника Олега Кожемяко он назвал «крепкую команду единомышленников», в которой ему довелось работать на протяжении многих лет. «Все понятно, я разделяю ценности. Мне кажется, что для города Владивостока и для Приморья это будет хорошее время. Ну а я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты»,— пообещал господин Шестаков.
Следом он раскрыл президенту свое видение развития региона по четырем главным направлениям. Первое — поддержка участников СВО, их семей и ветеранов, включая трудоустройство, реабилитацию и абилитацию. Второе — экономика и инвестиции. «С коллегами из “Росатома” мы будем создавать атомную электростанцию, а с коллегами из ОСК в городе Владивостоке будет создана гражданская судостроительная верфь»,— объяснил Константин Шестаков. Третье направление — привлечение молодежи и вдумчивая кадровая политика, продолжил чиновник: «Перед нами стоит очень серьезная задача, задача интересная — влюбить в Приморье». Наконец, четвертое — это комплексное строительство, развитие общественного транспорта и благоустройство.