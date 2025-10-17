Овощи одержали победу на грунте

В активной фазе уборочной кампании розничные цены на картофель опустились на 9,35% год к году, на базовые овощи открытого грунта — на 4–15,15%. Это объясняется увеличением урожая за счет расширения площадей. Но для аграриев падение стоимости приводит к сокращению рентабельности на 20–30% по отдельным культурам. В следующем сезоне они могут сократить посевные площади под овощами.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В октябре 2025 года розничные цены снизились на большинство популярных позиций овощей открытого грунта, следует из данных Росстата. Белокочанная капуста на 13 октября стоила в среднем 31,7 руб. за кг, что на 15,15% меньше год к году. Для картофеля снижение составило 9,35%, до 39,76 руб. за кг, для свеклы — 5,89%, до 38,64 руб., для моркови — 4,03%, до 44,09 руб. за кг. Данные исследовательской компании NTech показывают, что годовой рост цен на базовые овощи ниже инфляции, составившей 7–13 октября, по данным Минэкономики, 8,08% в годовом выражении. Картофель и морковь на прошлой неделе в рознице подорожали в среднем на 2% год к году, лук и морковь остались на уровне прошлого года.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что минимальная розничная цена картофеля в торговых сетях сейчас составляет 28 руб. за кг, что меньше год к году на 15%. «Этот тренд может сохраниться в ближайшие месяцы»,— считает он. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отмечает, что цены производителей на капусту за год ослабли на 18,7%, на картофель — на 18%.

Стоимость картофеля снижается вслед за ростом посевных площадей. В этом году, согласно Росстату, под эту культуру было занято 157 тыс. га, или на 2% больше, чем годом ранее. В 2024 году показатель, напротив, сократился на 9,4%, до 154 тыс. га. Согласно данным участников рынка, на 22 сентября было собрано 3,9 млн тонн картофеля. Год к году показатель вырос на 23,8%. Убрано на тот момент было 46,4% посевных площадей. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что сейчас — около 85% площадей. Продолжается сбор второго урожая в южных регионах страны, в Сибири часть полей оказалась под снегом, уточняет он. Совокупный урожай картофеля у аграриев, по прогнозу эксперта, в этом году превысит 8 млн тонн против 7,4 млн тонн годом ранее.

Оксана Лут, глава Минсельхоза, май: «В 2023 году очень сильно снизились цены, картофелеводы продавали картофель ниже себестоимости, цена доходила до 7 руб. при себестоимости 15 руб.».

В Минсельхозе ожидают, что совокупный сбор овощей и картофеля в нынешнем году составит 7,6 млн тонн. В этом году на развитие овощеводства и картофелеводства предусмотрено 3,7 млрд руб. господдержки, заявили “Ъ” в министерстве.

По словам господина Красильникова, рост сбора картофеля объясняется не только увеличением посевных площадей, но и урожайности. Сейчас показатель 30 тонн с га, что на 20% больше, чем в прошлом году. Совокупный сбор овощей, по данным участников рынка на 22 сентября, составил 2,76 млн тонн, увеличившись на 6,4% год к году. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов говорит, что увеличение доли орошения в этом году способствовало росту урожайности всех овощей открытого грунта.

Единственная позиция, которая выбивается из общего тренда на снижение цен,— помидоры. В рознице на 13 октября, по данным Росстата, они стоили в среднем 192 руб. за кг. Год к году значение выросло на 14,7%. По подсчетам В NTech, средняя цена увеличилась на 13%, до 244,1 руб. за кг. Артем Суворов поясняет, что значительная часть объемов в этом сегменте приходится на тепличное производство, где себестоимость выше. Этот сегмент больше зависит от импортных семян, удобрений и энергоносителей, перечисляет он.

Помимо урожайности давление на цены может оказывать импорт.

Согласно оценкам участников рынка, на начало августа ввоз картофеля достиг 850 тыс. тонн, увеличившись год к году в четыре раза. Поставки из-за рубежа росли из-за высоких цен на продукцию весной после прошлогоднего неурожая (см. “Ъ” от 6 мая). Артем Суворов говорит, что традиционно доля импорта на российском рынке овощей составляет 15–20%. Дмитрий Востриков поясняет, что самообеспеченность России по картофелю более 92%, по моркови и капусте — 90%. Зарубежные поставки овощей, по его словам, могут осуществляться из Египта, Азербайджана, Китая, Пакистана, Израиля, Узбекистана и Турции. Поставки свеклы и лука полностью обеспечиваются российскими производителями, замечает господин Богданов.

Дальнейшее движение цен, по мнению господина Вострикова, будет зависеть от погоды: заморозки в части регионов могут не позволить убрать урожай. Повреждено может быть до 12% посевов, считает собеседник “Ъ” на аграрном рынке. Проблемы наблюдаются, например, в Новосибирской области. Господин Красильников отмечает, что картофель на участках населения в этом году частично заражен фитофторозом. Это может негативно сказаться на сроках его хранения и в итоге повлиять на предложение, поясняет он. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов тоже не исключает, что конъюнктура на рынке может сильно поменяться весной: «Все мы помним картошку в этом июне под 200 руб. за кг».

Дмитрий Востриков поясняет, что овощи открытого грунта — товары первой необходимости, спрос на них остается стабильным и мало корректируется под давлением цен. По данным «Нильсен», розничные продажи картофеля за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года сократились к предыдущим 12 месяцам на 2,4% в натуральном выражении, огурцов и лука — на 0,3%. Капуста при этом показала увеличение на 1,4%, а помидоры — на 2,3%.

Однако дальнейшее снижение цен едва ли станет для рынка благом.

Для производителей тенденция оборачивается снижением рентабельности по отдельным культурам на 20–30%, говорит господин Суворов. Эксперт не исключает, что часть аграриев в 2025 году может сократить площади под овощами открытого грунта, особенно в регионах с высокими издержками и дефицитом складских мощностей. Алексей Красильников отмечает, что возможность сокращения посевов картофеля на следующий год уже рассматривают некоторые производители из Астраханской и Волгоградской областей и Краснодарского края, столкнувшиеся со значительным ростом издержек.

Александра Мерцалова