Бензин на АЗС может подорожать из-за затрат на импорт топлива

Нефтекомпании могут дополнительно повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС для компенсации убытков, связанных с поставкой импортных нефтепродуктов. Соответствующее предложение Минэнерго изложено в обращении к премьеру Михаилу Мишустину, которое видел “Ъ”. Источник “Ъ” уточнил, что документ за подписью вице-премьера Александра Новака был направлен в октябре. В обращении говорится, что продажа импортного бензина и дизтоплива по текущим ценам на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приносит убыток в 13–18 руб. на литр даже с учетом импортного демпфера. В частности, субсидии недостаточно из-за премии на ввозимое топливо к мировым ценам в связи с санкциями, а также затрат на доставку топлива по России.