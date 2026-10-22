Бензин на АЗС может подорожать из-за затрат на импорт топлива
Для компенсации расходов на импорт топлива, которые не покрывает демпфер, нефтекомпании могут дополнительно повысить цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС на 2,1 руб. на литр. Как выяснил “Ъ”, такой вариант стимулирования зарубежных поставок рассматривается в правительстве. Альтернатива — меньшее повышение цен и включение в формулу импортного демпфера расходов на логистику по России, но этот вариант не поддерживает Минфин.
Нефтекомпании могут дополнительно повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС для компенсации убытков, связанных с поставкой импортных нефтепродуктов. Соответствующее предложение Минэнерго изложено в обращении к премьеру Михаилу Мишустину, которое видел “Ъ”. Источник “Ъ” уточнил, что документ за подписью вице-премьера Александра Новака был направлен в октябре. В обращении говорится, что продажа импортного бензина и дизтоплива по текущим ценам на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приносит убыток в 13–18 руб. на литр даже с учетом импортного демпфера. В частности, субсидии недостаточно из-за премии на ввозимое топливо к мировым ценам в связи с санкциями, а также затрат на доставку топлива по России.
Для стимулирования зарубежных поставок топлива Минэнерго предлагало два варианта. Первый — включение в формулу импортного демпфера стоимости железнодорожной доставки топлива из Северо-Западного федерального округа в центральную часть РФ — около 4–5 тыс. руб. за тонну. Второй вариант — повышение цен на 2,1 руб. за литр без изменения формулы механизма, в связи с чем стоимость бензина на АЗС ВИНК по итогам года может увеличиться на 11%, или на 7,1 руб., летнего дизтоплива — на 10,7%, или на 8,2 руб. на литр.
В Минфине и правительстве, следует из обращения, поддерживают второй вариант. “Ъ” направил вопросы в аппарат вице-премьера и в министерства.