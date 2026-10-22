Госдума приняла в первом чтении проект о расширении доступ к центрам пробации

Пробация — это система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию. Существует три ее вида: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для тех, кто уже покинул колонию). По оценке ФСИН, уровень рецидива среди осужденных, прошедших программу пробации, в 17 раз ниже, чем среди остальных категорий осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.