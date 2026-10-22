Госдума приняла в первом чтении проект о расширении доступ к центрам пробации
Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении проект поправок к закону «О пробации», предложенных депутатами заксобрания Мордовии. Они предложили расширить доступ к центрам пробации для лиц, отбывавших наказание, не связанное с лишением свободы (например, обязательные, принудительные или исправительные работы).
Пробация — это система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию. Существует три ее вида: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляции от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы) и постпенитенциарная (для тех, кто уже покинул колонию). По оценке ФСИН, уровень рецидива среди осужденных, прошедших программу пробации, в 17 раз ниже, чем среди остальных категорий осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.
Сейчас в центрах пробации могут находиться только осужденные, отбывшие наказание в стенах исправительных учреждений. Там им помогают адаптироваться к жизни на свободе — предоставляют общежития, решают вопросы с трудоустройством, оказывают психологическую и юридическую помощь. Законопроект подготовлен по итогам анализа применения закона «О пробации», пояснил, выступая в Госдуме, депутат Андрей Альшевских (ЕР). «Среди осужденных, в отношении которых применяется исполнительная пробация, есть те, кто остро нуждается во временном жилье,— сказал он.— Отсутствие крыши над головой серьезно осложняет процесс ресоциализации и повышает риск совершения повторных преступлений».