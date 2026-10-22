Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Холодарева арестовали на 10 суток

По данным суда, 31 августа сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области обнаружили на открытой странице Алексея Холодарева в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик, опубликованный 2 марта 2017 года. Запись содержала символику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). На момент проверки у публикации было девять отметок «нравится» и три репоста.