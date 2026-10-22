Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Холодарева арестовали на 10 суток
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил десять суток административного ареста бывшему депутату городской думы Алексею Холодареву за демонстрацию символики экстремистской организации. Постановление вынесено 12 октября, следует из материалов суда.
По данным суда, 31 августа сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области обнаружили на открытой странице Алексея Холодарева в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик, опубликованный 2 марта 2017 года. Запись содержала символику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). На момент проверки у публикации было девять отметок «нравится» и три репоста.
В судебном заседании Алексей Холодарев признал вину. Он пояснил, что в 2022 году уже привлекался к административной ответственности за размещение этого же ролика и думал, что удалил его, но не заметил публикацию среди большого количества записей на своей странице.
Алексей Холодарев был депутатом Екатеринбургской городской думы с 2018 по 2023 год. В 2026 году он выдвигался в Законодательное собрание Свердловской области от партии «Яблоко», однако в сентябре его и других кандидатов от партии сняли с выборов.