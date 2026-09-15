Выборы лишили экстремистской символики

Свердловский областной суд оставил без изменений наказание для двух представителей партии «Яблоко»: ранее кандидат в Госдуму Константин Киселев и кандидат в заксобрание Свердловской области Шане Огней получили штрафы по 2 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики. Так как решения судов вступили в законную силу, это лишает их возможности участвовать в предвыборной гонке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Киселев оштрафован за три поста

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Константин Киселев оштрафован за три поста

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кандидат в Госдуму по Свердловскому одномандатному округу, депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев и кандидат в заксобрание Свердловской области по Красноуфимскому округу Шане Огней на заседаниях по рассмотрению апелляций в Свердловском областном суде не присутствовали. Их рассмотрение продлилось около часа.

В итоге облсуд окончательно утвердил штраф 2 тыс. руб. каждому политику за демонстрацию экстремистской символики (ст.20.3 КоАП РФ). Наказание по статье является основанием для исключения кандидата из предвыборной гонки. Как ответили «Ъ-Урал» в избиркоме Свердловской области, в ближайшие дни решения судов поступят в соответствующие окружные избирательные комиссии.

Константин Киселев и Шане Огней были задержаны полицией 7 сентября. В тот же день были задержаны кандидаты от «Яблока» в свердловское заксобрание Александр Куделькин (по Верх-Исетскому округу) и Владимир Севостьянов (по Асбестовскому округу), а также кандидат в Госдуму по Серовскому округу Владимир Собянин. Каждому вручили протокол о демонстрации экстремистской символики (ст.20.3 КоАП РФ).

Ленинский районный суд Екатеринбурга 9 сентября назначил Александру Куделькину 10 суток административного ареста. Поводом стали три публикации в его соцсетях за 2023, 2024 и 2025 годы.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Шане Огней штраф 2 тыс. руб. По данным «Ъ-Урал», на нее составили административный протокол за размещение в соцсети в 2024 и 2026 годах неоднозначных рисунков. Так, в одном из них была пентаграмма («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено).

Для привлечения к ответственности Константина Киселева потребовалась санкция генпрокурора РФ Александра Гуцана. Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 сентября оштрафовал его на 2 тыс. руб. Поводом для составления административного протокола стали три его публикации в социальной сети «ВКонтакте»: от 2019, 2020 и 2021 годов с символикой запрещенных организаций. Константин Киселев на судебном заседании объяснял, что написал два поста как депутатский отчет о протестах, а в одном проявил научный интерес к уличным граффити.

Владимиру Собянину 11 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил 12 суток административного ареста. По данным «Ъ-Урал», поводом для составления административного протокола стали посты Владимира Собянина в социальной сети с символикой запрещенной организации, объявленной иноагентом и ликвидированной.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 12 сентября назначил Владимиру Севостьянову 12 суток административного ареста за репост публикации 2020 года.

В пресс-службе «Яблока» сообщили, что Свердловский областной суд вскоре должен рассмотреть апелляции в отношении Владимира Севостьянова, Александра Куделькина и Владимира Собянина.

По данным «Ъ-Урал», на фоне давления силовиков глава свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин уехал из России.

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в законодательное собрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге 11 сентября утвердил это решение. По аналогичным причинам Верховный суд РФ отменил регистрацию партсписка «Яблока» на выборах в Госдуму. «Яблочники» продолжили избирательную кампанию в одномандатных округах.

Артем Путилов