В винотеках SimpleWine начали продавать закуски
Крупнейшая российская сеть винотек SimpleWine начала продавать продукты питания в своих магазинах, рассказала исполнительный директор Simple Group Марья Дей на конференции ИД «Коммерсантъ». Пока ритейлер предлагает расширенный ассортимент только в трех точках Москвы, добавила она.
«Сейчас то время, когда нужно искать нестандартные решения, чтобы развиваться»,— прокомментировала решение госпожа Дей.
Сеть винотек SimpleWine входит в группу компаний Simple, которая была основана Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым в 1994 году. Simple Group импортирует алкогольную продукцию от более чем 450 производителей из 45 стран, дистрибуция проходит в том числе через собственную сеть винотек. Выручка основного юридического лица Simple Group (ООО «Компания «Симпл») по итогам 2025 года составила 42,3 млрд руб., что на 14% больше по сравнению с 2024 годом.
В январе о запуске сети кулинарий в своих магазинах объявил «Ароматный Мир». Крупнейшие алкогольные ритейлеры вынуждены пробовать новые форматы из-за падения спроса, которое вызвано ростом цен и снижением интереса к алкоголю молодой аудитории. Как писал «Ъ», российские потребители переориентируются с вина на другие виды алкоголя. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—сентябре 2026 года было реализовано 40,6 млн декалитров вина, что на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре падение также составило 2,7%. При этом, как сообщил Росстат, тихое вино в рознице за тот же месяц подорожало на 7,8% год к году и теперь стоит в среднем 731 руб. за литр.