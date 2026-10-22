В винотеках SimpleWine начали продавать закуски

Сеть винотек SimpleWine входит в группу компаний Simple, которая была основана Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым в 1994 году. Simple Group импортирует алкогольную продукцию от более чем 450 производителей из 45 стран, дистрибуция проходит в том числе через собственную сеть винотек. Выручка основного юридического лица Simple Group (ООО «Компания «Симпл») по итогам 2025 года составила 42,3 млрд руб., что на 14% больше по сравнению с 2024 годом.