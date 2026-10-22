В Музее русского импрессионизма открылась выставка о Вадиме Знаменове и его Петергофе
В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Время музейных поэтов. Вадим Знаменов и его Петергоф». Подготовленная совместно с Государственным музеем-заповедником «Петергоф», она рассказывает о человеке, возглавлявшем Петергоф более 30 лет и, можно сказать, возродившем его из пепла. А заодно доказавшем, что в любой самой грандиозной истории важен личный, человеческий аспект.
Знаменов был визионером и мечтателем, даже поэтом. Современные директора нередко засушены отчетностью, а он, несмотря на все трудности — от давления чиновников до отсутствия средств, упрямо творил свой Петергоф. Об этом и рассказывает выставка в Музее русского импрессионизма, а те, кто ожидает от нее роскоши и золота, будут разочарованы. В Москву привезли не повесть об имперском величии, а историю о человеке. И не только о Знаменове, но и о художниках-мирискусниках, испытывавших к Петергофу особые чувства.
Первая часть посвящена находкам Знаменова вроде роскошных часов французского мастера Пьера-Филиппа Томира, обнаруженных в кабинете директора ресторана «Москва»: после долгих уговоров их отдали Петергофу. Или изваянного Клодом Мишелем «Плачущего сатира», найденного в гостинице «Астория». Здесь же черепки бело-голубой расписной голландской плитки, когда-то украшавшей дворец Монплезир: напоминание о том, в каком состоянии достался Знаменову Петергоф. А еще — обычные двери, покрашенные белой краской: Знаменов открывал их, чтобы зайти в парадные залы Большого петергофского дворца. И совсем уж неожиданное — рожица, напоминающая героев мультфильма «Шайбу! Шайбу!»: невинную шалость реставраторов обнаружили под одной из работ.