В Музее русского импрессионизма открылась выставка о Вадиме Знаменове и его Петергофе

Знаменов был визионером и мечтателем, даже поэтом. Современные директора нередко засушены отчетностью, а он, несмотря на все трудности — от давления чиновников до отсутствия средств, упрямо творил свой Петергоф. Об этом и рассказывает выставка в Музее русского импрессионизма, а те, кто ожидает от нее роскоши и золота, будут разочарованы. В Москву привезли не повесть об имперском величии, а историю о человеке. И не только о Знаменове, но и о художниках-мирискусниках, испытывавших к Петергофу особые чувства.