Игорь Краснов изучил достижения Китая в области цифровизации судебной системы

Игорь Краснов поинтересовался, сколько дел приходится на одного судью и каковы сроки их рассмотрения, в том числе дел о банкротстве. Ему рассказали, что на каждого из 35 работающих здесь судей приходится по 200–300 дел. «Это в год?» — на всякий случай уточнил глава ВС РФ. Финансовые дела довольно сложные и могут занимать до нескольких месяцев, объяснила Чжанг Вэн. А в ответ на вопрос председателя ВС РФ о том, какой срок считается разумным, добавила, что 96% дел рассматривается в срок не более года, дела о банкротстве — чуть дольше, но максимальный срок не может превышать полутора лет, хотя есть и исключения. Сейчас таких дел 13, и все они находятся на контроле Верховного народного суда Китая.