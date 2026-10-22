Игорь Краснов изучил достижения Китая в области цифровизации судебной системы
Второй день своего визита Игорь Краснов начал с посещения Финансового суда Пекина — специализированного судебного органа, созданного в 2021 году в рамках национальной финансовой стратегии и продвижения «здорового развития экономики». Суд специализируется на финансовых и коммерческих спорах, а также административных делах, связанных с финансами. Как подчеркнула председатель суда Чжанг Вэн, именно он рассматривает все иски к четырем национальным финансовым регуляторам. Также Финансовый суд уполномочен заниматься трансграничными спорами (включая ситуации, где речь идет о нарушении прав китайских инвесторов) и уже рассмотрел 1331 дело с участием иностранных представителей 49 стран, в том числе 33 государств—участников инициативы «Один пояс — один путь» (пять из этих дел непосредственно связаны с Россией).
Помимо прочего, добавила госпожа Чжанг, ее суд уполномочен оказывать правовую помощь коллегам в расследованиях, связанных с финансовыми активами на территории Китая. Одно такое обращение — в отношении китайских активов некоего россиянина — поступило от председателя городского суда Санкт-Петербурга господина Лакова, напомнила судья.
Она явно хорошо подготовилась: председатель горсуда Санкт-Петербурга Алексей Лаков, как и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын, сопровождает председателя ВС в этой поездке.
Игорь Краснов поинтересовался, сколько дел приходится на одного судью и каковы сроки их рассмотрения, в том числе дел о банкротстве. Ему рассказали, что на каждого из 35 работающих здесь судей приходится по 200–300 дел. «Это в год?» — на всякий случай уточнил глава ВС РФ. Финансовые дела довольно сложные и могут занимать до нескольких месяцев, объяснила Чжанг Вэн. А в ответ на вопрос председателя ВС РФ о том, какой срок считается разумным, добавила, что 96% дел рассматривается в срок не более года, дела о банкротстве — чуть дольше, но максимальный срок не может превышать полутора лет, хотя есть и исключения. Сейчас таких дел 13, и все они находятся на контроле Верховного народного суда Китая.