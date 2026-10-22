В Берлине показали моноспектакль актера Юсефа Свейда «Между рекой и морем»
В других обстоятельствах этот скромный по форме берлинский моноспектакль, возможно, не удостоился бы отдельной рецензии. Но в наше раскаленное от страстей время название «Между рекой и морем», да к тому же на афише всемирно известного театра «Шаубюне», было обречено на ревнивое, повышенное внимание. Эсфирь Штейнбок не могла пропустить спектакль — и получила от него большое удовольствие.
На фоне антиизраильских кампаний, захлестнувших европейскую культурную жизнь, история человека, отказывающегося выбирать для себя однозначную «позицию», приобретает неожиданную остроту. Юсеф Свейд оказался почти идеальным героем — вернее, идеальной жертвой — эпохи, которая не признает сложных идентичностей. Он родился в Хайфе, в арабской, но христианской семье, учился и вырос в Израиле, остается его гражданином, дважды женился на еврейках, имеет детей от обоих браков и живет в Берлине.