В Берлине показали моноспектакль актера Юсефа Свейда «Между рекой и морем»

В других обстоятельствах этот скромный по форме берлинский моноспектакль, возможно, не удостоился бы отдельной рецензии. Но в наше раскаленное от страстей время название «Между рекой и морем», да к тому же на афише всемирно известного театра «Шаубюне», было обречено на ревнивое, повышенное внимание. Эсфирь Штейнбок не могла пропустить спектакль — и получила от него большое удовольствие.