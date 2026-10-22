Флойд Мейуэзер договорился о бое за звание чемпиона мира по версии WBC
Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Райан Гарсия 21 сентября выступил в соцсети Х с громким заявлением. По его словам, он договорился о бое со знаменитым Флойдом Мейуэзером. «Поверьте, я и сам сначала подумал, что это чушь. Но все реально. Я и Флойд договорились о проведении боя»,— написал Гарсия. Он добавил, что это будет не выставочный матч, а полноценный чемпионский, в котором на кону будет стоять принадлежащий Гарсии пояс. В подтверждение своих слов спортсмен опубликовал снимок экрана во время видеозвонка Мейуэзеру. Плюс он уверяет, что последний поручил ему объявить о договоренности.
Заявление Гарсии было воспринято скептически, учитывая, что сам Мейуэзер ничего о предстоящем бое не сказал. Источники портала Uncrowned уверяют, что никаких детальных переговоров по этому поводу не было. Но они тем не менее не исключают, что боксеры действительно могли согласиться с тем, что неплохо бы провести бой. А Терренс Кроуфорд, первый в истории боец, ставший абсолютным чемпионом в трех весовых категориях (в 2025 году завершил карьеру), тут же подверг Гарсию критике. «Ты же не собираешься драться со стариком? Разве ты не должен драться со всеми этими молодыми, голодными львами, которые сейчас на пике?» — написал Кроуфорд в соцсети Х. «Но Флойд набьет тебе морду!» — добавил боксер.
Разница в возрасте между Гарсией и Мейуэзером действительно впечатляет. В 1998 году, когда Мейуэзер взял свой первый чемпионский пояс (потом он еще проведет более двух десятков защит в разных весовых категориях по разным версиям и завершит карьеру с блестящим показателем — 50 побед в 50 боях), Гарсия только родился. И на первый взгляд трудно понять, что может подвигнуть человека, которому феврале 2027-го исполнится 50 лет, выйти на ринг против бойца на пике формы.
Исход такого противостояния очевиден. Но у Мейуэзера есть основания так рисковать. Дело, как обычно, в деньгах.