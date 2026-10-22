Флойд Мейуэзер договорился о бое за звание чемпиона мира по версии WBC

Заявление Гарсии было воспринято скептически, учитывая, что сам Мейуэзер ничего о предстоящем бое не сказал. Источники портала Uncrowned уверяют, что никаких детальных переговоров по этому поводу не было. Но они тем не менее не исключают, что боксеры действительно могли согласиться с тем, что неплохо бы провести бой. А Терренс Кроуфорд, первый в истории боец, ставший абсолютным чемпионом в трех весовых категориях (в 2025 году завершил карьеру), тут же подверг Гарсию критике. «Ты же не собираешься драться со стариком? Разве ты не должен драться со всеми этими молодыми, голодными львами, которые сейчас на пике?» — написал Кроуфорд в соцсети Х. «Но Флойд набьет тебе морду!» — добавил боксер.