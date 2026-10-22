Вышел в прокат фильм Джордана Дауни «Цикл зверя»

При желании в фильме Джордана Дауни о старом добром вервольфе можно разглядеть под микроскопом социальные мотивы. Коренные жители (хорошие люди) зачем-то упоминаются в «Цикле», как и ополченцы и прочие выживальщики (плохие люди). Ну а действие происходит в вымышленном городке Лестер-Бэй в жанре «с тех пор, как закрылась консервная фабрика, электрический ток на нашу одноколейку не подают». Но социальные метафоры, как и многие сценарные детали, исчезают в никуда, как золотые часы одного из копов, съеденных волком-оборотнем.