Вышел в прокат фильм Джордана Дауни «Цикл зверя»
На экранах — фильм Джордана Дауни «Цикл зверя» (The Cycle). Михаил Трофименков честно изучил пятьдесят оттенков слякоти, в гамме которой снят этот нелепый гибрид триллера и фильма ужасов о волке-оборотне.
Триллеры о патологоанатомах за последние годы оформились в отдельный, пугающе обильный поджанр, к которому пристроился Дауни. А в нормальных триллерах стали появляться как под копирку написанные подробные эпизоды вскрытий. С чем это связано? С извращенной вариацией модной темы «телесности» или с отторжением социальной природы неонуара?
При желании в фильме Джордана Дауни о старом добром вервольфе можно разглядеть под микроскопом социальные мотивы. Коренные жители (хорошие люди) зачем-то упоминаются в «Цикле», как и ополченцы и прочие выживальщики (плохие люди). Ну а действие происходит в вымышленном городке Лестер-Бэй в жанре «с тех пор, как закрылась консервная фабрика, электрический ток на нашу одноколейку не подают». Но социальные метафоры, как и многие сценарные детали, исчезают в никуда, как золотые часы одного из копов, съеденных волком-оборотнем.