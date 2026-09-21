Выдворенного из России блогера Некоглая задержали в Молдавии за организацию наркопритона

Полиция Молдавии задержала блогера Некоглая (Николай Лебедев) по подозрению в распространении наркотиков, в том числе среди несовершеннолетних. Также задержана жена блогера, сообщает pulsmedia.md со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Лебедев (Некоглай)

Фото: @nekoglaioff Николай Лебедев (Некоглай)

Фото: @nekoglaioff

По информации издания, 16 сентября дома у блогера прошел обыск, по итогам которого было установлено, что фигуранты «организовали наркопритон». По версии следствия, Некоглай пригласил в дом нескольких подростков, которые были подписаны на него в TikTok, и предложил им запрещенные вещества. При обыске сотрудники правоохранительных органов нашли два пакета с наркотиками, измельчители, электрические весы и другие предметы, предназначенные для приготовления и упаковки веществ.

Помимо наркоторговли супругам инкриминируют нападение на сотрудников полиции при задержании. Также утверждается, что жена Некоглая пыталась сбежать от полицейских, но ее скоро поймали.

В 2022 году Некоглая выдворили из России за нарушение миграционного режима. Внимание властей блогер привлек своим видео с пародией на российского солдата в зоне СВО. Позднее он заявлял, что после задержания его избили.

В 2023-м на стриме блогер собирал деньги на нужды ВСУ, позднее приезжал в Киев и передал военным пять дронов и автомобиль. В том же году в России против блогера возбудили уголовное дело о клевете на Екатерину Мизулину. Аккаунт блогера был внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.