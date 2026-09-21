Выдворенного из России блогера Некоглая задержали в Молдавии за организацию наркопритона
В Молдавии сообщили о задержании блогера Некоглая по делу о торговле наркотиками
Полиция Молдавии задержала блогера Некоглая (Николай Лебедев) по подозрению в распространении наркотиков, в том числе среди несовершеннолетних. Также задержана жена блогера, сообщает pulsmedia.md со ссылкой на источники.
Николай Лебедев (Некоглай)
Фото: @nekoglaioff
По информации издания, 16 сентября дома у блогера прошел обыск, по итогам которого было установлено, что фигуранты «организовали наркопритон». По версии следствия, Некоглай пригласил в дом нескольких подростков, которые были подписаны на него в TikTok, и предложил им запрещенные вещества. При обыске сотрудники правоохранительных органов нашли два пакета с наркотиками, измельчители, электрические весы и другие предметы, предназначенные для приготовления и упаковки веществ.
Помимо наркоторговли супругам инкриминируют нападение на сотрудников полиции при задержании. Также утверждается, что жена Некоглая пыталась сбежать от полицейских, но ее скоро поймали.
В 2022 году Некоглая выдворили из России за нарушение миграционного режима. Внимание властей блогер привлек своим видео с пародией на российского солдата в зоне СВО. Позднее он заявлял, что после задержания его избили.
В 2023-м на стриме блогер собирал деньги на нужды ВСУ, позднее приезжал в Киев и передал военным пять дронов и автомобиль. В том же году в России против блогера возбудили уголовное дело о клевете на Екатерину Мизулину. Аккаунт блогера был внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.