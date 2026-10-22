В ЕС снова занялись поиском переговорщика для диалога с Владимиром Путиным
ЕС вернулся к проблеме выбора кандидата, который будет представлять объединение на переговорах по украинскому конфликту. 22 октября об этом написало издание Politico. По данным его источников, вопрос стал актуален после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ЕС 20 октября в Осло и его последующего визита в Россию. Возобновление дипломатических усилий Вашингтона и одновременно усилившееся давление Дональда Трампа на Зеленского вновь подтолкнули европейцев к усиленным поискам того, кто будет говорить от их лица с российским президентом Владимиром Путиным.
Первый принципиальный вопрос, который решают сейчас в Европе, состоит в том, должен ли потенциальный переговорщик быть высокопоставленным чиновником Евросоюза или главой государства либо правительства одной из стран ЕС. При этом президент Чехии Петр Павел и вовсе предлагает выдвинуть для переговоров с Москвой лидера или группу лидеров стран, возможно даже не входящих в ЕС и НАТО, но готовых представлять европейские интересы. Президент Чехии объясняет свою позицию тем, что в Москве не будут воспринимать всерьез чиновников из Брюсселя или лидеров ключевых стран ЕС. Впрочем, его предложение пока не нашло поддержки у союзников.
Тем временем сторонники выдвижения кандидата от руководства ЕС оценивают плюсы и минусы выдвижения на российский трек главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошты и главного дипломата Евросоюза Каи Каллас.
Пока выбор склоняется к Коште: он уже поручал своему офису выстроить канал связи с Москвой и, по мнению собеседников Politico, занимает более взвешенную позицию по украинскому конфликту, чем две другие упомянутые кандидатуры. К тому же выбор фон дер Ляйен или Каллас может обострить противостояние между двумя этими женщинами в европейском руководстве, а отдельные их высказывания в адрес Трампа могут лишить Вашингтон всякого желания взаимодействовать с ними в рамках мирного процесса.