Гендиректор ГосНИИАС Хохлов может возглавить новую микроэлектронную корпорацию

Ранее среди других потенциальных кандидатов на пост главы ОМК источники “Ъ” называли бенефициара «Байкал электроникс» и «Группы Астра» Дениса Фролова и Сергея Ранчина, который в апреле 2026 года после ухода Гульнары Хасьяновой возглавил «Микрон». Собеседники “Ъ” в «Элементе» в числе кандидатов называли первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина. Два собеседника “Ъ” добавляют, что со стороны Сбербанка контролировать ОМК будет теперь бывший глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сегодня Сбербанк официально подтвердил, что господин Григоренко будет выдвинут на должность заместителя правления банка.