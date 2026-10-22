Северная Корея возобновляет вещание на Южную Корею через границу
Пхеньян решил пойти по пути эскалации в и без того враждебных отношениях с Сеулом. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, играющая роль главного «ястреба» в его окружении, сообщила 22 октября о том, что в ближайшие дни КНДР приведет в состояние повышенной готовности «новые средства противодействия» вдоль демаркационной линии, отделяющей Север от Юга, и возобновит пропагандистское вещание через громкоговорители. Новый этап психологической войны последовал после взрыва мин на границе между двумя Кореями, в результате которого пострадали трое южнокорейских солдат, в чем Сеул обвинил соседей.
О намерении КНДР привести в течение нескольких дней в состояние повышенной готовности некие «новые средства противодействия» и перевести в «режим готовности» громкоговорители на демаркационной линии (фактической границе с Южной Кореей) Ким Ё Чен, влиятельная сестра лидера страны Ким Чен Ына, заявила 22 октября. «Наши тактические группы занимают новые позиции, и в течение октября вдоль всей границы будут задействованы громкоговорители для ведения психологической войны против Республики Корея»,— заявила она, согласно сообщению государственного информационного агентства ЦТАК.
Днем ранее, 21 октября, Ким Ё Чен посетила приграничные районы, где северокорейские войска укрепляют границу в рамках приказа Ким Чен Ына сделать ее «навеки неприступной». Военные КНДР начали устанавливать на и без того одном из самых укрепленных и милитаризованных в мире участков дополнительные мины, возводить проволочные заграждения, противотанковые надолбы и другие фортификационные сооружения. Тогда же госпожа Ким пригрозила Сеулу ответными мерами, если соседи, официально названные Пхеньяном «врагом», вздумают устроить провокации, мешающие укреплению границы. «Наше военное руководство подчеркнуло необходимость донести до этих нарушителей, что наши новые подразделения заняли свои огневые позиции»,— заявила Ким Ё Чен солдатам во время своего визита.
В Сеуле, привыкшем к агрессивной риторике с Севера, отреагировали на все эти заявления довольно сдержанно. 22 октября представитель Минобороны Южной Кореи сообщила, что Сеулу потребуется принять «соразмерные меры» в ответ на действия КНДР вдоль границы. Но при этом ведомство призвало Северную Корею обсудить меры по снижению напряженности на границе и предотвращению случайных военных столкновений.
Ответа на это предложение, впрочем, в Сеуле вряд ли дождутся: последние полтора года южнокорейские власти пытались нормализовать отношения с Пхеньяном, но получали в ответ новые угрозы.