Северная Корея возобновляет вещание на Южную Корею через границу

Пхеньян решил пойти по пути эскалации в и без того враждебных отношениях с Сеулом. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, играющая роль главного «ястреба» в его окружении, сообщила 22 октября о том, что в ближайшие дни КНДР приведет в состояние повышенной готовности «новые средства противодействия» вдоль демаркационной линии, отделяющей Север от Юга, и возобновит пропагандистское вещание через громкоговорители. Новый этап психологической войны последовал после взрыва мин на границе между двумя Кореями, в результате которого пострадали трое южнокорейских солдат, в чем Сеул обвинил соседей.