Лионель Мессии сыграл в шахматы с помощью ChatGPT

В соцсетях появился видеоролик, в котором знаменитый футболист Лионель Месси играет шахматную партию. Перед началом игры восьмикратный обладатель «Золотого мяча» подносит к лицу мобильный телефон и говорит по-испански: «Чат, ты знаешь мой стиль. Покажи мне хороший шахматный дебют шаг за шагом». Дальше Месси начинает делать ходы, успев до окончания ролика дважды двинуть вперед свои пешки.