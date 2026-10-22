Лионель Мессии сыграл в шахматы с помощью ChatGPT
В соцсетях появился видеоролик, в котором знаменитый футболист Лионель Месси играет шахматную партию. Перед началом игры восьмикратный обладатель «Золотого мяча» подносит к лицу мобильный телефон и говорит по-испански: «Чат, ты знаешь мой стиль. Покажи мне хороший шахматный дебют шаг за шагом». Дальше Месси начинает делать ходы, успев до окончания ролика дважды двинуть вперед свои пешки.
Пользователи предположили, что речь идет об рекламной интеграции Лионеля Месси с Open AI и ChatGPT. К середине дня 22 октября пост уже собрал 1,7 млн «лайков» и более 18 тыс. комментариев. Нетрудно предположить, что его посмотрела значительная часть подписчиков аккаунта аргентинца. А их 517 млн человек.