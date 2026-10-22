Воронежская область лидирует в Черноземье по числу и объему льготной ипотеки

В Белгородской области за девять месяцев банки выдали 3,6 тыс. льготных ипотек на 19,6 млрд руб. В сентябре жители региона оформили 793 кредита на 4,4 млрд руб. Средний размер кредита за девять месяцев составил 5,5 млн руб., средний срок — 27 лет и 1 месяц. На 1 тыс. жителей приходилось 2,4 новых кредита. В сентябре средняя сумма займа составила 5,5 млн руб., а срок — 27 лет и 8 месяцев.