Воронежская область лидирует в Черноземье по числу и объему льготной ипотеки
За девять месяцев 2026 года Воронежская область стала лидером Черноземья по числу и объему выданных льготных ипотечных кредитов: банки оформили здесь 5,5 тыс. займов на 27,9 млрд руб. В сентябре жители региона получили 1,1 тыс. таких кредитов примерно на 6 млрд руб. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний размер ипотечного кредита с государственной поддержкой в Воронежской области за девять месяцев составил 5,1 млн руб., средний срок — 27 лет и 3 месяца. На 1 тыс. жителей приходилось 2,4 новых кредита. В сентябре средняя сумма займа была выше — 5,3 млн руб. Срок кредитования составил 27 лет и 3 месяца.
В Белгородской области за девять месяцев банки выдали 3,6 тыс. льготных ипотек на 19,6 млрд руб. В сентябре жители региона оформили 793 кредита на 4,4 млрд руб. Средний размер кредита за девять месяцев составил 5,5 млн руб., средний срок — 27 лет и 1 месяц. На 1 тыс. жителей приходилось 2,4 новых кредита. В сентябре средняя сумма займа составила 5,5 млн руб., а срок — 27 лет и 8 месяцев.
Курская область за январь — сентябрь показала 2,76 тыс. ипотечных выдач с государственной поддержкой на 14,7 млрд руб. В сентябре жители региона получили 491 ипотеку на 2,7 млрд руб. Средний кредит за девять месяцев составил 5,3 млн руб., срок — 25 лет и 11 месяцев. На 1 тыс. жителей приходилось 2,6 новых кредита. В сентябре средняя сумма займа составила 5,6 млн руб., а срок — 26 лет и 9 месяцев.
В Липецкой области за девять месяцев оформлено 1,9 тыс. льготных кредитов на 10 млрд руб. В сентябре выдачи достигли 2,1 млрд руб. по 397 договорам. Средний размер займа за девять месяцев составил 5,1 млн руб., срок — ровно 27 лет. На 1 тыс. жителей приходилось 1,7 новых кредита. В сентябре средняя сумма кредита составила 5,4 млн руб., а срок — 27 лет и 10 месяцев.
В Тамбовской области банки выдали 1,5 тыс. льготных ипотек на 7,6 млрд руб. В сентябре было оформлено 317 кредитов на 1,6 млрд руб. Средняя сумма кредита за девять месяцев составила 5 млн руб., средний срок — 26 лет и 5 месяцев. На 1 тыс. жителей приходилось 1,6 новых кредита. В сентябре средний размер займа составил 5,09 млн руб., а срок — 26 лет и 8 месяцев.
В Орловской области за девять месяцев выдано 1,2 тыс. ипотек с государственной поддержкой на 6,6 млрд руб. В сентябре объем выдач составил 1,4 млрд руб. по 265 договорам. Средний размер займа за девять месяцев составил 5,4 млн руб., срок кредитования — ровно 27 лет. На 1 тыс. жителей приходилось 1,8 новых кредита. В сентябре средняя сумма займа составила 5,4 млн руб., а срок — 26 лет и 8 месяцев.
В августе 2026 года в Черноземье банки выдали 1,6 тыс. льготных ипотечных кредитов. Это на 37% больше, чем месяцем ранее. Объем выдач увеличился на 40% — до 8,6 млрд руб.