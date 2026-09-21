Выдачи ипотек в Черноземье в августе выросли на 37%

В августе 2026 года в Черноземье банки выдали 1,58 тыс. льготных ипотечных кредитов — на 37% больше, чем месяцем ранее. Объем выдач увеличился на 40%, до 8,47 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее заметная динамика зафиксирована в Орловской области , где количество кредитов выросло на 60%, до 133, а объем выдач — на 70%, до 740 млн руб.

, где количество кредитов выросло на 60%, до 133, а объем выдач — на 70%, до 740 млн руб. В Воронежской области число выдач выросло на 47% — с 342 до 504. Их объем увеличился на 48% — с 1,76 млрд до 2,61 млрд руб.

число выдач выросло на 47% — с 342 до 504. Их объем увеличился на 48% — с 1,76 млрд до 2,61 млрд руб. В Тамбовской области банки выдали 152 льготных ипотечных кредита, что на 36% больше июльского показателя. Объем выдач увеличился на 44%, до 800 млн руб.

банки выдали 152 льготных ипотечных кредита, что на 36% больше июльского показателя. Объем выдач увеличился на 44%, до 800 млн руб. В Курской области количество выдач увеличилось на 30%, до 292 кредитов, объем — на 25%, до 1,52 млрд руб.

количество выдач увеличилось на 30%, до 292 кредитов, объем — на 25%, до 1,52 млрд руб. В Липецкой области показатель вырос на 29%, до 168 кредитов, а объем — на 28%, до 840 млн руб.

показатель вырос на 29%, до 168 кредитов, а объем — на 28%, до 840 млн руб. Меньше всего льготное ипотечное кредитование выросло в Белгородской области, где банки выдали 335 займов (+25%). Объем увеличился на 38%, до 1,96 млрд руб.

В целом по России в августе банки выдали 35,19 тыс. льготных ипотечных кредитов на 210,88 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач увеличилось на 21%, а объем — на 22%. При этом относительно августа 2025 года выдачи сократились на 33% в количественном выражении и на 30% в денежном.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что рынок ипотеки Черноземья в первом полугодии показал резкий рост после слабого начала 2025 года. Жители макрорегиона оформили кредитов на 88,8 млрд руб., что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Ставка на прощание».

Егор Якимов