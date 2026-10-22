В регионах началась апробация устного экзамена по истории для девятиклассников

В нескольких регионах началась апробация устного экзамена по истории для девятиклассников. С 2028 года он станет обязательным и будет являться допуском для сдачи ОГЭ, однако пока Рособрнадзор только решает, как именно его проводить. Как выяснил “Ъ”, в ведомстве рассматривают три варианта организации собеседования, а экзаменационные задания могут проверять знания школьников не только по российской, но и по всемирной истории.