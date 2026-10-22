В регионах началась апробация устного экзамена по истории для девятиклассников
В нескольких регионах началась апробация устного экзамена по истории для девятиклассников. С 2028 года он станет обязательным и будет являться допуском для сдачи ОГЭ, однако пока Рособрнадзор только решает, как именно его проводить. Как выяснил “Ъ”, в ведомстве рассматривают три варианта организации собеседования, а экзаменационные задания могут проверять знания школьников не только по российской, но и по всемирной истории.
Сколько участников и школ задействовать в пилотном собеседовании, решали местные власти. Например, в Якутии в эксперименте участвуют 12 учреждений и 270 человек, а в Татарстане — 9 школ и 414 человек. Результаты пробного экзамена не влияют на оценки учащихся.
Изначально предполагалось, что на экзамене будут проверяться знания только по отечественной истории. Но к моменту апробации концепция изменилась: в Рособрнадзоре говорят, что задания экзамена будут основаны на содержании государственных учебников по истории за пятый-девятый класс, которые включают в себя и курс по всеобщей истории.