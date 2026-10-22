В Башкирии возбудили дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности
Под следствием оказался чиновник районной администрации
В Мелеузовском районе возбуждено уголовное дело о незаконном вмешательстве в деятельность предпринимателя (ч. 1 ст. 169 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным ведомства, в 2025 году местный предприниматель обратился с заявлением в районную администрацию с просьбой продлить договор размещения нестационарного торгового объекта и увеличить его площадь, что требовало проведения торгов. Коммерсант заручился поддержкой заместителя главы администрации (по данным «Ъ-Уфа», это Альберт Таймасов), который за 200 тыс. руб. разрешил временную деятельность и обещал дальнейшую поддержку на торгах.
Однако вместо выполнения обещаний, по версии следствия, чиновник без фактического заседания конкурсной комиссии подготовил протокол об отклонении заявки предпринимателя по надуманным основаниям.
Как сообщал «Ъ-Уфа», экс-замглавы администрации Мелеузовского района Альберт Таймасов также обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, он вместе с мэром Мелеуза Олегом Воробьевым лоббировал интересы местного бизнесмена, позволив тому за 200 тыс. руб. арендовать участок под цветочный киоск. Альберт Таймасов арестован до 17 декабря, а Олег Воробьев находится под домашним арестом.