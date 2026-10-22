В Башкирии возбудили дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности

По данным ведомства, в 2025 году местный предприниматель обратился с заявлением в районную администрацию с просьбой продлить договор размещения нестационарного торгового объекта и увеличить его площадь, что требовало проведения торгов. Коммерсант заручился поддержкой заместителя главы администрации (по данным «Ъ-Уфа», это Альберт Таймасов), который за 200 тыс. руб. разрешил временную деятельность и обещал дальнейшую поддержку на торгах.