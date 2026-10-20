ВС Башкирии оставил в силе увольнение экс-мэра Мелеуза по утрате доверия
Ранее местный горсовет расторг контракт по заявлению экс-мэра
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Мелеузовского районного суда об изменении формулировки прекращения полномочий бывшего главы администрации Мелеуза Олега Воробьева с отставки по собственному желанию на увольнение в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Олег Воробьев возглавил мэрию Мелеуза в мае 2025 года, а в июне стал фигурантом уголовного дела по обвинению во взяточничестве в крупном размере.
По версии следствия, господин Воробьев вместе со своим бывшим заместителем Альбертом Таймасовым лоббировали интересы местного предпринимателя по продаже цветов. За 200 тыс. руб. они, полагают в СКР, позволили ему получить в аренду земельный участок под цветочный киоск. Уголовное дело пока находится в процессе расследования. Альберт Таймасов арестован до 17 декабря, а Олег Воробьев находится под домашним арестом.
Осенью прошлого года местная прокуратура потребовала уволить сити-менеджера по утрате доверия, но местный горсовет расторг трудовой контракт с ним с формулировкой «по собственному желанию». Это вынудило прокуратуру обратиться с иском в суд.