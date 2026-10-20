ВС Башкирии оставил в силе увольнение экс-мэра Мелеуза по утрате доверия

По версии следствия, господин Воробьев вместе со своим бывшим заместителем Альбертом Таймасовым лоббировали интересы местного предпринимателя по продаже цветов. За 200 тыс. руб. они, полагают в СКР, позволили ему получить в аренду земельный участок под цветочный киоск. Уголовное дело пока находится в процессе расследования. Альберт Таймасов арестован до 17 декабря, а Олег Воробьев находится под домашним арестом.