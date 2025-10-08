Обманутые дольщики дома на Фестивальной в Курске получили ключи от квартир

В Курске решена проблема обманутых дольщиков недостроенного дома на улице Фестивальной, 15. 23 семьи в качестве компенсации получили ключи от квартир в другом доме, расположенном в жилом комплексе в микрорайоне Северный, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Куряне вложились в строительство жилья, анонсированное еще в 2016 году, но так и не получили квартиры. Как сообщил господин Хинштейн, в 2023 году работы на объекте полностью остановились, а дольщики более двух лет не признавались обманутыми. По словам губернатора, несмотря на то, что вопрос с обманутыми дольщиками формально считался закрытым с 2023-го, в регионе остались два недостроенных дома — на Фестивальной в Курске и на улице Ленина, 95 в Железногорске. Как заявил господин Хинштейн, «в Курской области недострои скрыли от федерального центра, не включив в Единый реестр проблемных объектов».

Проблемный объект на Фестивальной, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», начинало в 2016 году строить ООО «Строительная компания "Новый Курск"» бизнесменов Алексея Логвинова, Богдана Сычева и директора Александра Тарасова. По данным Rusprofile.ru, ООО «Строительная компания "Новый Курск"» все еще является действующим юрлицом, однако в структуре его владельцев уже нет тех бизнесменов, которые инициировали проблемный проект в 2016-м, за исключением экс-директора господина Тарасова. Арбитражный суд Тамбовской области с мая 2025 года рассматривает иск публично-правовой компании «Фонд развития территорий» о признании застройщика банкротом. Следующее заседание по делу запланировано на 16 октября.

В марте в Курской области был принят закон, направленный на поддержку обманутых дольщиков. В соответствии с ним власти ищут нового застройщика, который берет на себя обязательства по завершению работ. Взамен регион предоставляет ему компенсационный участок земли. В рамках этого механизма застройщик АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» был выбран по итогам конкурса для решения проблемы дольщиков дома на Фестивальной.

Нерешенным остается вопрос с недостроенным домом в Железногорске, сообщил губернатор. «Мы сделаем все, чтобы и эти дольщики в скором времени получили свое законное жилье. Ситуация находится на личном контроле прокурора области, и у меня нет никаких сомнений, что недобросовестные застройщики будут привлечены к ответственности»,— прокомментировал господин Хинштейн. Объект еще в 2015 году начинало строить местное ООО «Центрметаллургмонтаж», однако возведение было приостановлено из-за финансовых трудностей подрядчика.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», еще в июне 2024 года правительство Курской области начало поиск «нового инвестора», который сможет достроить и ввести в эксплуатацию дом на улице Ленина в Железногорске. С этого момента о результатах поиска потенциального инвестора власти не сообщали.

Подробнее о проекте, который не смогли завершить в Курске на Фестивальной,— в материале «Ъ-Черноземье» «"Новый Курск" соображают на троих».

Мария Свиридова, Сергей Калашников