В Аксайском районе назначили временно исполняющего обязанности главы
В Ростовской области назначили временно исполняющего полномочия главы Аксайского района. Эту должность с 22 октября 2026 года займет Константин Доморовский. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Константин Доморовский будет исполнять полномочия главы района до избрания нового руководителя в установленном порядке и его вступления в должность.
Назначение связано с досрочным прекращением полномочий председателя Собрания депутатов — главы Аксайского района Алексея Головина.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», отбор кандидатов на пост глав 11 муниципалитетов Дона, включая Аксайского района, пройдет с 28 октября по 16 ноября.