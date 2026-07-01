А на кладбище неспокойненько

Как стало известно “Ъ”, матери военнослужащих, погибших на СВО, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в судьбе единственного частного кладбища в стране — Преображенского. Прокуратура Челябинской области добивается в арбитраже признания недействительными договоров, по которым ООО «Преображенское кладбище» получило в аренду земли, где похоронены более 37 тыс. человек, в том числе 650 погибших в боях. Авторы обращения опасаются, что в случае удовлетворения иска придется провести массовое перезахоронение. В прокуратуре настаивают лишь на передаче земли с могилами уполномоченному органу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преображенское кладбище в Челябинской области

Фото: Татьяна Соболева Преображенское кладбище в Челябинской области

Фото: Татьяна Соболева

Под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору Александру Гуцану и другим должностным лицам корреспондент “Ъ” насчитал 40 подписей матерей и родственников военнослужащих, погибших на СВО и похороненных на Преображенском кладбище. К ним готовы присоединиться и близкие еще 600 военных. Они говорят, что приходят на частное кладбище не только «с болью и слезами», но и «с гордостью» за до конца «исполнивших свой воинский долг». Дело в том, что по решению руководства ООО погибших на СВО на Преображенском не только хоронят бесплатно, выделяя лучшие места, но также безвозмездно устанавливают им памятные мемориалы на аллее Славы и облагораживают могилы.

Родственники погибших просят прекратить проверки на кладбище, давление на его сотрудников, а решения, связанные с погостом, выносить, только предметно разобравшись в проблеме.

В противном случае, как следует из письма, придется перезахоранивать десятки тысяч человек, а «образцовое место памяти» может превратиться в очередное заброшенное кладбище.

Поводом для обращения послужили проверки прокуратуры Челябинской области на кладбище и иск надзорного ведомства, который 15 июля должен рассмотреть региональный арбитраж. В нем прокуроры настаивают на признании всех договоров, связанных с арендой земли, использованной под кладбище в Сосновском районе Челябинской области, незаконными и их расторжении.

В документе (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что ООО для захоронения на праве бессрочного пользования были предоставлены в 2001 году два участка — площадью 252 тыс. и 323 тыс. кв. м.

В 2011 и 2015 годах представители Преображенского кладбища обращались к главе администрации Сосновского района с предложением об изменении договора пользования земли на ее бессрочную аренду.

Администрация отказалась, ссылаясь на закон «О погребении и похоронном деле», в соответствии с которым проведение захоронений отнесено к органам местной власти, а коммерческим организациям земли под кладбища предоставлены быть не могут.

Однако ООО обратилось в арбитраж, который возложил на чиновников обязанность заключить с ним договоры аренды земли. Сейчас они действуют до декабря 2066 года.

В свою очередь, прокуратура, добиваясь признания договоров незаконными, указывает, что, согласно ФЗ «О погребении и похоронном деле», органы местного самоуправления в принципе не могут делегировать права по организации захоронений коммерческим структурам, а последние — оказывать за вознаграждение услуги по похоронам граждан. Оказывая же их, ООО, говорится в иске, «заинтересовано в вытеснении с данного рынка» конкурентов. Использование же земли для коммерческих захоронений, по версии прокуратуры, «нивелирует государственные гарантии о бесплатном предоставлении места захоронения каждому гражданину».

Также было установлено, что под кладбище незаконно передано и используется 23 тыс. кв. м земли, относящейся к лесному фонду. Тем самым главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 5,4 млн руб.

При этом в прокуратуре отмечают, что в ведомстве не были посвящены в вопросы, связанные с арендными отношениями и судами вокруг кладбища. По данным надзора, о нарушениях стало известно только в августе прошлого года из публикаций в местных СМИ, а потому срок давности по этому делу не вышел.

Прокуратура требует расторгнуть договоры, а землю, выделенную под кладбище, вернуть муниципалитету. Как поступить с могилами, из иска не ясно, но в документе упоминается, что при признании сделок недействительными, согласно Гражданскому кодексу, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное в результате их совершения, а если это невозможно, возместить стоимость.

Таким образом, получается, что в случае удовлетворения иска ООО могут обязать передать кладбище вместе с землей муниципалитету (у районных властей с десяток своих погостов) или очистить земли, организовав перезахоронение.

Источник “Ъ”, близкий к надзору, отметил, что переносить прах, естественно, никто не будет, ситуацию с погостом просто приведут в соответствие с требованием закона, а само кладбище передадут уполномоченному органу.

В возражениях на иск, поданных ООО (имеются у “Ъ”), среди прочего говорится, что в основе аренды земли лежит решение Арбитражного суда Челябинской области 2016 года, которое никто не обжаловал и не отменял. В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом вступившие в силу судебные акты, в том числе арбитражные, являются обязательными для органов госвласти, местного самоуправления, организаций и должностных лиц, например той же прокуратуры. В ООО отмечают, что не нарушают закон о погребении, лишь оказывая гражданам связанные с этим услуги, и тем более не вытесняют конкурентов с кладбища. Ущерб же, якобы причиненный лесному фонду, в ООО готовы после его окончательного установления полностью возместить.

Николай Сергеев