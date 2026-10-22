Участники видеоигрового рынка предложили принять меморандум о развитии отрасли

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) 20 октября направила председателю комитета по информационной политике Госдумы Сергею Боярскому обращение (есть у “Ъ”) с предложением создать меморандум о развитии видеоигровой индустрии в РФ. «В настоящий момент документ разработан РВИ и находится в стадии согласования внутри индустрии. После его публикации считаем, что он должен стать хорошей основой для любого законодательства по видеоиграм, в случае возобновления такого обсуждения»,— указано в письме. Гендиректор РВИ Василий Овчинников подтвердил отправку документа. Представитель комитета по информполитике подтвердил получение обращения, уточнив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.