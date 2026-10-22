Участники видеоигрового рынка предложили принять меморандум о развитии отрасли
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) 20 октября направила председателю комитета по информационной политике Госдумы Сергею Боярскому обращение (есть у “Ъ”) с предложением создать меморандум о развитии видеоигровой индустрии в РФ. «В настоящий момент документ разработан РВИ и находится в стадии согласования внутри индустрии. После его публикации считаем, что он должен стать хорошей основой для любого законодательства по видеоиграм, в случае возобновления такого обсуждения»,— указано в письме. Гендиректор РВИ Василий Овчинников подтвердил отправку документа. Представитель комитета по информполитике подтвердил получение обращения, уточнив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.
Проект меморандума, представленный на рассмотрение в Госдуму (также есть у “Ъ”) предлагает ввести единую терминологию в отрасли. Например, рассматривать видеоигру как сложный объект интеллектуальных прав (ИС), дать определение лутбоксам (рандомизированный механизм получения внутриигровых предметов), читам (игровое программное обеспечение для модификации). Также документ предусматривает внесудебную блокировку читерских ресурсов по заявлению правообладателя.