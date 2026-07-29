Блогеру Соне Мармеладовой запросили 3,5 года по делу о порнографии

Представитель прокуратуры в Мещанском районном суде Москвы запросил 3,5 года колонии блогеру Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) по делу о распространении порнографии. Ей также хотят на четыре года запретить администрирование сайтов. При этом сторона защиты попросила назначить блогеру условное наказание, передает корреспондент агентства «Москва» из зала суда.

Во время заседания Софья Вершинина признала вину. Приговор секс-блогеру огласят 31 июля. Порноактриса проходит обвиняемой по уголовному делу о распространении порнографии через Telegram. Суд рассматривает ее дело с 26 июня, в инстанцию оно поступило еще в конце мая. О задержании девушки стало известно накануне.

Как писала Baza, Софья Вершинина рекламировала в Telegram-канале приват-чаты. После оплаты подписчики получали доступ к порнографическим фото и видео с ее участием. На продаже подобного контента блогер только за год с января 2024-го заработала более 30 млн руб.