Воронежский экс-прокурор освобожден от наказания за злоупотребление полномочиями

Воронежский облсуд повторно рассмотрел приговор бывшему прокурору Семилукского района Вадиму Смирнову. В частности, осужденного было решено освободить от назначенного наказания. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в объединенной пресс-службе судов региона, это было сделано по нереабилитирующему основанию: в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По подсчетам защиты экс-прокурора, это произошло еще в июне 2025 года.