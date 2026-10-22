Воронежский экс-прокурор освобожден от наказания за злоупотребление полномочиями
Воронежский облсуд повторно рассмотрел приговор бывшему прокурору Семилукского района Вадиму Смирнову. В частности, осужденного было решено освободить от назначенного наказания. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в объединенной пресс-службе судов региона, это было сделано по нереабилитирующему основанию: в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По подсчетам защиты экс-прокурора, это произошло еще в июне 2025 года.
Также в части дополнительного наказания был уточнен запрет занимать ряд должностей на госслужбе в течение двух лет. Основное наказание в виде двух лет колонии оставлено без изменения.
Больше года назад Рамонский райсуд признал экс-прокурора виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). В апреле 2026-го облсуд выявил существенные нарушения и отменил приговор первой инстанции. С этим не согласилась прокуратура и подала кассационное представление. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление облсуда и отправил дело на новое рассмотрение. Менять меру пресечения Смирнову суд не стал — он остался на свободе.
Уголовное дело в отношении экс-прокурора на основании материалов местного УФСБ возбудило и расследовало управление Следственного комитета по региону. В его основу легли обстоятельства, произошедшие в 2019 году, когда он работал зампрокурора Воронежа. Тогда, как установил суд, сотрудник ведомства инициировал проверку нелегального киоска в интересах конкурента. Смирнов вину не признал, заявив, что надзорные мероприятия были законными.
Вадиму Смирнову 43 года. В органах прокуратуры он служил с 2005 года. В 2013–2020 годах был зампрокурора Воронежа, затем перешел на пост прокурора Семилукского района. Из ведомства Смирнов ушел в январе 2023 года на пенсию по выслуге лет. Во время расследования его уголовного дела некоторое время находился в розыске.