Воронежский суд пересмотрит приговор экс-прокурора Семилукского района Смирнова

Воронежский областной суд 11 августа приступит к рассмотрению апелляционных жалоб и представления прокуратуры на приговор бывшему прокурору Семилукского района Вадиму Смирнову. Это следует из картотеки дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пересмотр приговора произойдет из-за решения Первого кассационного суда общей юрисдикции, который отменил предыдущее решение Воронежского облсуда. Апелляционная инстанция в апреле этого года из-за существенных нарушений отменила приговор Рамонского райсуда. По нему год назад экс-прокурор был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и отправлен в колонию на два года.

С решением об отмене приговора не согласилась прокуратура, которая подала на него кассационное представление. Вышестоящая инстанция признала отсутствие серьезных нарушений и направила дело на новое рассмотрение. Менять меру пресечения Смирнову суд не стал, он находится на свободе.

Напомним, уголовное дело в отношении Смирнова на основании материалов регионального УФСБ возбудило и расследовало управление Следственного комитета. В его основу легли обстоятельства, произошедшие в 2019 году, когда он работал зампрокурора Воронежа. Тогда, как установил суд, сотрудник ведомства злоупотребил полномочиями, инициировав проверку нелегального киоска в интересах конкурента. Смирнов вину не признал, заявив, что надзорные мероприятия были законными. Срок его привлечения к уголовной ответственности, по подсчетам защиты, истек в июне 2025 года.

Вадиму Смирнову 43 года. В органы прокуратуры он пришел работать в 2005 году. В 2013–2020 годах служил зампрокурора Воронежа, после перешел на пост прокурора Семилукского района. Из ведомства Смирнов ушел в январе 2023 года на пенсию по выслуге лет. Во время расследования его уголовного дела он некоторое время находился в розыске.

Сергей Толмачев