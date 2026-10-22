Нижегородский аэропорт будет обслуживать 19 направлений в зимнем расписании
Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова в зимнем расписании 2026/27 года будет обслуживать 19 направлений 14 авиакомпаний. Среди них семь международных, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В расписании сохранятся полеты в столицу Сербии Белград, запущенные в мае. Также международная программа будет представлена направлениями в Турцию (Анталья), Армению (Ереван), Узбекистан (Ташкент), Грузию (Тбилиси) и Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх). По сравнению с летним расписанием нет рейсов в Абхазию (Сухум) и грузинский Батуми.
На внутренних направлениях авиаперевозчики будут выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Самару, Калининград, Уфу, Минеральные Воды, Казань и Челябинск. Кроме того, с начала 2027 года «ЮВТ Аэро» планирует возобновить полеты в Оренбург.
По сравнению с летним расписанием нет рейсов в Махачкалу и Норильск.
Зимнее расписание будет действовать с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года. В пресс-службе аэропорта отметили, что в течение сезона оно может меняться.