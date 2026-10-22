Нижегородский аэропорт будет обслуживать 19 направлений в зимнем расписании

На внутренних направлениях авиаперевозчики будут выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Самару, Калининград, Уфу, Минеральные Воды, Казань и Челябинск. Кроме того, с начала 2027 года «ЮВТ Аэро» планирует возобновить полеты в Оренбург.