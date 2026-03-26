Число направлений в летнем расписании нижегородского аэропорта сократилось до 23

В весенне-летнее расписание международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова (управляется УК «Аэропорты Регионов») на 2026 год вошли 23 направления, которые будут обслуживать 16 авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта. Это на одно направление и двух перевозчиков меньше в сравнении с началом весенне-летнего расписания прошлого года.

В международной программе по-прежнему девять направлений. В текущем расписании нет прямых рейсов в Стамбул и Минск. Вместе с тем открылось новое направление — в Белград (Сербия) и слета прошлого года запущен рейс в Сухум (Абхазия). Также международные рейсы запланированы в Анталью (Турция), Батуми и Тбилиси (Грузия), Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет).

Число внутренних рейсов сократилось с 15 до 14. Не будет рейсов в Мурманск и Кострому. При этом появился рейс в Оренбург. Также в расписании сохранятся рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Норильск, Сочи, Уфу и Челябинск.

Весенне-летнее расписание будет действовать с 29 марта по 24 октября. В пресс-службе аэропорта отметили, что оно в течение сезона может меняться.

Галина Шамберина