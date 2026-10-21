За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз: ранены четверо
Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки — регион подвергся как минимум 124 атакам. Один из раненых находится на стационарном лечении, остальных отпустили домой. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в своем канале в Max.
Согласно данным регионального оперштаба, в Валуйском округе в селе Казинка в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В Прохоровском округе из-за удара беспилотника по машине были ранены двое мужчин: один находится на стационарном лечении, второй продолжит его дома. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа вследствие атаки БПЛА на автомобиль скорой помощи пострадал сотрудник бригады — он обследуется в Шебекинской центральной райбольнице.
По данным господина Шуваева, со стороны Украины также ударили по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Чернянскому округам. ВСУ семь раз применили артиллерию и девять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Расчеты ПВО и задействованные подразделения сбили и подавили 81 дрон.
Сутками ранее Белгородская область подверглась 102 атакам ВСУ. В результате были ранены пять мирных жителей.