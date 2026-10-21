За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз: ранены четверо

Согласно данным регионального оперштаба, в Валуйском округе в селе Казинка в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В Прохоровском округе из-за удара беспилотника по машине были ранены двое мужчин: один находится на стационарном лечении, второй продолжит его дома. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа вследствие атаки БПЛА на автомобиль скорой помощи пострадал сотрудник бригады — он обследуется в Шебекинской центральной райбольнице.